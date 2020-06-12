Киев, 12 июня 2020, 16:36 — REGNUM Председателем Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Украины назначен Виталий Боговин. Соответствующий указ, который подписал глава Украины Владимир Зеленский, размещен на сайте президента.
«Назначить Боговина В.В. председателем Запорожской ОГА», — отмечается в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 11 июня глава Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Омельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины во Франции.
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