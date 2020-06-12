Киев, , 08:27 — REGNUM Указ о назначении Вадима Омельченко послом Украины во Франции был опубликован 11 июня в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

«Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике», — говорится в тексте указа №219/2020.

Предыдущим указом (№218/2020) с данной должности был уволен Олег Шамшура.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в дипломатическом представительстве Украины во Франции возмутились сотрудничеством французской компании Danone с российским актёром Михаилом Пореченковым.

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