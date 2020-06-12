Рига, , 15:34 — REGNUM В интервью Латвийскому радио депутат Европарламента и член Комитета по транспорту Роберт Зиле счёл поддержанную коллегами реформу западноевропейским протекционизмом.

» Цель реформы поделить рынок. Не пустить в Западную Европу водителей из Восточной и Центральной части» — сказал Зиле.

Комитет по транспорту поддержал требование к грузовым автомашинам раз в восемь недель возвращаться в страну регистрации. Это вынудит перевозчиков, при отсутствии грузов, финансировать тысячи километровые пробеги незагруженных автомобилей за свой счёт. При этом, по мнению Зиле, из-за выбросов СО2 возникает ненужная нагрузка на экологию, что противоречит установке ЕС — быть дружелюбным к природе.

С точки зрения компаний перевозчиков из стран Западной и Северной Европы компании из Центральной и Восточной Европы занимаются демпингом, перехватывая заказы за счёт низкой оплаты труда водителей.

Латвия и ещё восемь государств ЕС, считающих себя пострадавшими в этом вопросе, продолжат борьбе с рядом норм транспортной реформы, которую называют в Европе Пактом мобильности.