Москва, , 14:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России. Поздравительную речь глава государства произнес сегодня, 12 июня, на Поклонной горе.

Сегодня на Поклонной горе состоялась церемония поднятия государственного флага России. Это новый элемент празднования Дня России. Глава государства обратился к собравшимся и всем гражданам России с речью.

«Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — отКалининградадо Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. <…> На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил о «пронзительном чувстве Родины», которое всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранить себя в суровых испытаниях разных времен и достойно ответить на любые вызовы.

После поднятия флага президент Путин вручил звезды Героев Труда.

Напомним, что День России — это государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Это стало одним из основных ударов по разваливающемуся Советскому Союзу. В стране разгорелась политическая борьба между председателем Верховного совета РСФСР Борисом Ельциным, в последствии ставшим президентом РСФСР и президентом СССР Михаилом Горбачевым.