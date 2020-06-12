Киев, , 08:26 — REGNUM Двойное гражданство недопустимо для украинских государственных служащих, представителей украинской власти, а также недопустимо иметь одновременно два паспорта — украинский и российский. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы вопрос двойного гражданства вызывает дискуссии в обществе. Но ситуация с того момента, когда принималась конституция страны по мнению главы МИД Украины в корне изменилась.

«Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение, потому, что у нас с начала 90-х (1990-х — ИА REGNUM) годов когда принималась конституция и вводилось правило двойного гражданства ситуация в корне изменилась… Миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом они хотят оставаться гражданами Украины. Миллионы из них помогали Украине в самые тяжелые для нее времена», — аргументировал свою позицию Кулеба, добавив, что Киев должен найти «сбалансированное решение», чтоб те украинцы, которые «рассыпаны по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной».

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, иметь два паспорта недопустимо для государственных служащих, представителей власти, а также недопустимо двойное гражданство с Россией, которую Кулеба назвал «страной-агрессором».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба будучи вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявлял, что Украине необходимо рассмотреть вопрос предоставления украинского гражданства для представителей украинской диаспоры с гражданством США или Канады.