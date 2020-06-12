Киев, 12 июня 2020, 08:26 — REGNUM Двойное гражданство недопустимо для украинских государственных служащих, представителей украинской власти, а также недопустимо иметь одновременно два паспорта — украинский и российский. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы вопрос двойного гражданства вызывает дискуссии в обществе. Но ситуация с того момента, когда принималась конституция страны по мнению главы МИД Украины в корне изменилась.
По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, иметь два паспорта недопустимо для государственных служащих, представителей власти, а также недопустимо двойное гражданство с Россией, которую Кулеба назвал «страной-агрессором».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба будучи вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявлял, что Украине необходимо рассмотреть вопрос предоставления украинского гражданства для представителей украинской диаспоры с гражданством США или Канады.