Киев, , 14:50 — REGNUM Украина должна рассмотреть вопрос предоставления двойного гражданства «представителям диаспоры с гражданством Канады или США». Данное правило не будет распространяется на граждан Украины, у которых есть гражданство РФ. Об этом 26 октября заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии газете «Зеркало недели».

Кулеба пояснил, что решение о двойном гражданстве позволит Украине решить в будущем вопрос трудоустройства в «украинском правительстве» «представителей диаспоры» с гражданством США или Канады.

«И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы», — подчеркнул Кулеба.

Политик также отметил, что данное решение в будущем может способствовать урегулированию напряженной ситуации, связанной с тем, что у многих граждан Украины имеются паспорта граждан Венгрии и Румынии. Вместе с тем, данный шаг не распространяется на тех, у кого помимо паспорта гражданина Украины имеется паспорт гражданина РФ, которую Кулеба назвал «страной-агрессором».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре издание «Голос Америки» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в Нью-Йорке встретился с представителями украинской диаспоры. В ходе встречи Зеленский пообещал представителям украинской диаспоры в будущем предоставить возможность иметь двойное гражданство — Украины и США.