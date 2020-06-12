Амстердам, , 07:50 — REGNUM На очередном заседании суда по делу MH17, прошедшем 10 июня в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам), суд вынес решение по процедурным вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выслушав прения сторон, суд постановил, что защита не позднее 22 июня должна внести свои дополнительные ходатайства по рассматриваемому делу. В таком случае прокуратура 30 июня, или по возможности раньше, представит свой ответ на внесённые ходатайства.

Добавим, что в ходе заседания 10 июня прокуроры и адвокаты обменялись мнениями об одном из обвиняемых, О. Пулатове.

Прокурор Тейс Бергер выразил своё понимание защите, которая в своей работе наткнулась на сложности, в частности, связанных с коронакризисом. Вместе с тем он заявил, что родственники погибших имеют право на то, чтобы дело не затянулось бессрочно. По его словам, Пулатов поддерживает только поверхностную связь со своими адвокатами, прибегая к помощи посредников. Это личный выбор самого Пулатова, заявил Бергер. Он напомнил, что Пулатов знал о заведённом против него деле, и что он ещё за пять месяцев до коронакризиса вышел на первую связь с адвокатами.

Бергер выразил своё недоумение по поводу жалобы Пулатова, что его дело не полностью переведено на русский язык. По утверждению прокурора, в его деле переведено больше документов, чем в делах других обвиняемых. Если прокуратура теперь не знает, почему Пулатов её не прочитал своё дело и дал на него не отзыв, то это вряд ли выяснится в будущем, заявил Бергер. Однако остальные участники процесса, в т.ч. родственники погибших, не могут ждать, пока Пулатов отзовётся на предъявленные ему обвинения. По словам Бергера, слишком длительное ожидание, помимо прочего, означает дополнительную эмоциональную нагрузку для родственников погибших.

В ответ один из адвокатов Пулатова, Баудевейн ван Эйк, упрекнул прокуратуру в том, что она признаёт проблемы защиты, вызванные коронакризисом, однако не делает из этого факта выводов. Ван Эйк привал прокуратуру проявить терпение и заявил, что защита пока не может указать, когда по её мнению, может начаться содержательное рассмотрение дела.

Его коллега Сабине тен Дуссхате подчеркнула, что отказ от дистанционного общения с Пулатовым вызван соображениями безопасности, а не нежеланием Пулатова. Вместе с тем она признала справедливым требование прокуратуры не затягивать дело, и отметила, что затягивание дела не является самоцелью для защиты.

«Боинг 777» (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур) был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову, и трём его тогдашним подчинённым — С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта.