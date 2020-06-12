Сидней, Австралия, , 07:13 — REGNUM В австралийском Сиднее введен запрет на проведение массовых протестных акций по решению Верховного суда штата Новый Южный Уэльс, сообщил судья Майкл Уолтон в ходе заседания.

С иском обратилась местная полиция, утверждающая, что массовые акции создают угрозу для общества из-за распространения коронавируса нового типа. Суд решил удовлетворить иск полицейских штата. Теперь полиция вправе разгонять несанкционированные митинги силой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австралии выявили коронавирус у одного из участников протестной акции против полицейского произвола в США и расовой дискриминации. 11 июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил демонстрантов в нарушении эпидемиологического законодательства страны.

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