Тегеран, , 08:38 — REGNUM 11 июня министр спорта и молодежи Сербии Ваня Удовичич и посол Ирана на встрече подчеркнули необходимость развития сотрудничества в спортивной сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Удовичич также отметил важность подписания меморандума о взаимопонимании между двумя министерствами молодежи и спорта, выразив надежду, что этот документ будет подписан в ходе визита президента Сербии в Иран. Он также заявил о полной готовности Сербии развивать всестороннее сотрудничество с Ираном в области спорта и молодежи.

Посол Ирана Рашид Хассанпур, в свою очередь, высоко оценил роль сотрудничества в этой сфере для дальнейшего укрепления взаимопонимания стран, заявив, что обе страны могут обменяться своим опытом и знаниями для дальнейшего развития двусторонних связей.

Говоря о растущем взаимодействии между Ираном и Сербией, он призвал также активизировать сотрудничество в области инвестирования в спорт.