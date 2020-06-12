Латвийская Республика, , 00:25 — REGNUM Евросоюзный суд признал, что норма латвийского закона «О приватизации земли сельскохозяйственного назначения», требующая от граждан ЕС регистрации в Латвии в качестве жителей и знания латышского языка на категорию В2 не отвечает директиве Европарламента об услугах на национальных рынках, пишет портал lsm.lv.

Истцом по делу выступило ООО Kob, принадлежащее гражданину Германии, которому самоуправление Мадоны отказало в праве приобрести землю на основании того, что он не владел латышским языком, как того требовало законодательство.

В своём решении суд ЕС указал, что применяемая в Латвии норма является прямой дискриминацией по принципу гражданства и противоречит существующей в ЕС директиве.