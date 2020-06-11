Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Бывший вице-президент США, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что он полностью уверен в том, что американские военные вышвырнут президента Дональда Трампа из Белого дома, если он проиграет выборы в этом году, но откажется уходить. Об этом Байден заявил 10 июня в интервью «Ежедневном шоу с Тревором Ноем» на канале Comedy Central.

Ведущий спросил Байдена. рассматривал ли он такую ситуацию, при которой Трамп откажется признавать результаты выборов президента и не станет покидать Белый дом. Байден ответил, что рассматривал такую ситуацию.

«У нас есть четыре начальника штаба (разных родов войск — ИА REGNUM), которые готовы выйти и «содрать кожу» с Трампа… Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они выпроводят его из Белого дома с большой поспешностью», — ответил Байден.

Он подчеркнул, что военные точно вмешаются в процесс для осуществления мирной и упорядоченной передачи власти.

При этом Байден отметил, что он крайне беспокоится о том, что Трамп попытается «украсть выборы».

Напомним, что выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Политическая ситуация в США перед выборами накалена до предела. Демократы уже фактически вывели на улицу своих радикальных сторонников, которые под прикрытием лозунгов борьбы с расизмом устроили массовые погромы.