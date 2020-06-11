Москва, , 22:09 — REGNUM В случае вывода военных США из Германии им надо не забыть «захватить» с собой и размещённое там нестратегическое ядерное оружие, заявила 11 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что американские военные продолжают обучать своих «неядерных» союзников применению ядерных боеприпасов, что «очевидным образом нарушает базовые положения Договора о нераспространении ядерного оружия».

«Если в Вашингтоне реально собираются постепенно освобождать немецкую землю от частей и вооруженных сил США, следует захватить с собой и американское нестратегическое ядерное оружие, размещенное на территории ФРГ», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые СМИ активно обсуждают информацию о том, что Вашингтон планирует вывести часть своих войск с территории Германии.

Официальных подтверждений таких планов Белый дом не давал.

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