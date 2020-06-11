Нью-Йорк, США, , 09:34 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаления по поводу закрытия всех каналов связи между КНДР и Южной Кореей, сообщает Reuters.

Он отметил, что наличие двусторонней связи необходимо, чтобы избежать недопонимания и недоразумений между сторонами. Генсек также выразил надежду на то, что страны воспользуются символичностью июня и поддержат усилия по возобновлению диалога по денуклеаризации КНДР и установлению мира на Корейском полуострове.

Как отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, июнь является символичным месяцем, поскольку в июне 2018 года состоялся первый северокорейско-американский саммит, а в июне 2000 года — первый межкорейский саммит.

Напомним, что Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной Кореей с 9 июня в связи с южнокорейской провокацией на границе, связанной с раздачей антиправительственных листовок.