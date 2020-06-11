Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
Глава государства также обрушился с критикой на местные власти в связи с беспорядками в городе. По мнению президента, демонстранты «насмехаются» над руководством штата и города.
Трамп призвал местные власти вернуть город под свой контроль и остановить «ужасных анархистов».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Дональд Трамп назвал «актами внутреннего терроризма» массовые беспорядки, охватившие США после убийства чернокожего Джоржда Флойда.
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