Сиэтл, США, , 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп «Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы».

Глава государства также обрушился с критикой на местные власти в связи с беспорядками в городе. По мнению президента, демонстранты «насмехаются» над руководством штата и города.

Трамп призвал местные власти вернуть город под свой контроль и остановить «ужасных анархистов».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Дональд Трамп назвал «актами внутреннего терроризма» массовые беспорядки, охватившие США после убийства чернокожего Джоржда Флойда.

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