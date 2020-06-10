Москва, , 16:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не приглашен на парад Победы в Москве. который состоится 24 июня. Об этом Песков заявил сегодня, 10 июня.

По словам Пескова, приглашения на парад прежде всего направлены странам — членам Содружества Независимых Государств (СНГ). Кроме того, приглашения были направлены тем партнерам России, которые так или иначе изъявили желание разделить радость от праздника Победы.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году парад Победы в честь 75-й годовщины состоится 24 июня, а не 9 мая, как это обычно бывает. Дело в том, что в начале мая в России была в самом разгаре пандемия коронавируса, и президент Владимир Путин принял решение парад перенести.