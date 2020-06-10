Подгорица, , 15:02 — REGNUM Директор полицейского управления Черногории Веселин Вельович заявил 10 июня, что полиция не допустит публичных собраний, которые нарушают меры национального координационного совета по борьбе с коронавирусом, и будет преследовать в судебном порядке всех ответственных лиц в случаях несоблюдения закона и угрозы здоровью черногорских граждан.

«Полиция не будет собпровождаить публичные собрания, о которых не сообщается в установленном законом порядке. Я призываю граждан уважать результаты, достигнутые к настоящему времени, достигнутые с большими жертвами, что создает для нас дополнительное обязательство сохранять здоровье каждого человека посредством ответственного поведения», — сказал Вельович.

Напомним, что митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий объявил о возобновлении протестных шествий верующих с 14 июня.