Москва, , 19:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел совещание по связи и IT-индустрии, одной из тем которого стала необходимость компенсировать госзаказами или заказами со стороны компаний с госучастием возможное сокращение финансирования IT-отрасли.

Президент призвал не допустить никаких сбоев в работе отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства заявил о необходимости подхватить тенденции цифровизации, которые возникли в период пандемии коронавируса.

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Исполнительный директор Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих впечатлениях от совещания с главой государства.

«Итоги совещания могу оценить положительно, поскольку все пожелания представляющих ее участников встречи были услышаны. В частности, выступающие предлагали следующие меры для поддержки IT-отрасли: перенос страховых взносов на ФОТ с этого года на следующие несколько лет, бессрочное продление имеющейся у IT-компаний льготы по страховым взносам на ФОТ, обнуление НДС не только для лицензий на ПО, но и для сервисных компаний, снижение налога на прибыль для компаний-экспортеров высокотехнологичной продукции, обнуление НДС на маркетинговые затраты для экспортеров и точечная поддержка компаний, которые максимально пострадали от последствий пандемии», — рассказал Ренат Лашин.

«Мы как Ассоциация внимательно следим за развитием экономической ситуации и периодически проводим опросы среди участников объединения. Последний опрос показал, что выручка в мае к 1-му кварталу сократились на 47% (-55% было в апреле), а к маю 2019 г. — на 45% (-50% в апреле), — подчеркнул Исполнительный директор АРПП, — Это усредненные показатели по отрасли, поскольку деятельность IT-компаний разнообразна. Есть разработчики онлайн-решений, таких как ВКС, которые взлетели в своей популярности, есть компании, которые имеют долгий цикл своей деятельности и длинные контракты и на данный момент могли не почувствовать спада. Но есть значительное число IT-компаний, которые уже вовсю ощутили на себе кризисные явления».

«В этой связи председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская на совещании предложила разделить ОКВЭД 62 (разработка ПО) на несколько более мелких и признать пострадавшим тот ОКВЭД, где падение максимально. Это необходимо для того, что решение о поддержке компании можно было принимать более точечно. Президент согласился с ее мнением и предложил правительству проработать этот вопрос», — отметил он.

«По итогам встречи президент дал правительству распоряжение подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для развития IT-технологий и проведения «налогового маневра» в этой сфере. Надеюсь, что указанные выше меры поддержки, озвученные бизнесом, будут услышаны. Представители отрасли будут ждать конкретных решений правительства, его глава Михаил Мишустин озвучил решение поддержать наши предложения», — продолжил Ренат Лашин.

«Один из значимых рисков IT-отрасли, возникших вследствие пандемии — риск потери кадров. Крупные заказчики — нефтяной сектор, госкомпании и государственные учреждения — сокращают свои IT-бюджеты (больше чем на 20%), сроки оплаты действующих контрактов отодвигаются (в 50% случаев), ряд контрактов расторгается (10−15%), а новые не заключаются. Т. е. отрасль теряет выручку, что создает предпосылки для сокращения кадров, несмотря на все усилия компаний-работодателей», — считает Исполнительный директор АРПП.

«Для перехода на цифровую экономику России необходимо готовить около 500 тыс. специалистов в год, но текущая экономическая ситуация может привести к тому, что страна может потерять до 10% специалистов, это около 50 тыс. сотрудников. Многие компании уже начали сокращать штат. Также IT-сотрудников начинают перекупать отечественные госкомпании, вымывая их из частного сектора. В результате отрасль начинает терять конкурентные преимущества, стагнировать, и на это нельзя не обращать внимание. Для нас очень важно получить отсрочку по страховым взносам на ФОТ и НДФЛ. IT-отрасль — высокотехнологичная, а ее работники — это высокооплачиваемые специалисты. На сегодня расходы на ФОТ IT-компаний составляют порядка 80% в общих расходах организаций, поэтому перенос страховых платежей на следующие несколько лет помог бы поддержать IT-отрасль и сохранить кадры», — завершил свой комментарий Ренат Лашин.

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