Додома, , 12:41 — REGNUM Европейский союз, США и Великобритания решительно осудили атаку на лидера оппозиции Танзании Фримана Мбове, призвав правительство страны инициировать расследования инцидента и арестовать виновных. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на публикации официальных сайтов ЕС и дипломатических представительств США и Великобритании в стране.

По информации журналистов телерадиокомпании, неизвестные напали на Мбове, когда он возвращался в свой дом в городе Додома. Как полагают члены возглавляемой политиком «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA), нападение было политически мотивированным.

В посольстве США в Танзании атаку назвали «жестокой и беспричинной», а также выразили соболезнования семье пострадавшего. В заявлении также отмечалось, что нападение на Мбове стало последним в серии применения грубой силы в отношении оппозиционных деятелей в Танзании. Так, 7 сентября 2017 года было совершено покушение на оппозиционера Тунду Лиссу, расследование которого не было завершено до сих пор.

Представители Евросоюза подчеркнули, что любое посягательство на представителя Объединенной республики Танзания — «посягательство на демократию».

«Мы надеемся, что власти проведут расследование, арестуют и осудят причастных [к нападению]», — заявили в ЕС.

В посольстве Великобритании в Танзании подчеркнули, что каждый политик в стране должен иметь возможность свободно выражать свое мнение в парламенте, в особенности во время начала предвыборной агитации.

Нападение на Мбове произошло через день после того, как Лиссу выдвинул свою кандидатуру на пост президента Танзании. Напомним, что президентские выборы в Танзании состоятся в 2020 году.

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