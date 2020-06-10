Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Калининском районе Чебоксар появился новый прокурор. Пост занял Евгений Ортиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Приказом генерального прокурора России от 8 июня на должность прокурора Калининского района назначен старший советник юстиции 41-летний Евгений Ортиков, который с 2019 года работал чебоксарским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения республики. До этого он трудился заместителем прокурора Ленинского района Чебоксар, работал на разных должностях в региональном надзорном ведомстве, прокуратурах Красночетайского и Шумерлинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2019 года приказом генерального прокурора РФ была создана прокуратура города Чебоксары, которая надзирает за работой администрации столицы, ряда отделений федеральных структур органов власти, столичных учреждений и организаций.

Читайте также: Назначен прокурор города Чебоксары

Напомним, в марте 2020 года от должности освобождён прокурор Чувашии Василий Пословский, который проработал в республике более 2,5 лет. До назначения нового главы надзорного ведомства исполнение обязанностей возложено на первого заместителяАлександра Евграфова.