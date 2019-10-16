Чебоксары, , 10:46 — REGNUM У вновь созданной прокуратуры города Чебоксары появился руководитель. Пост занял Андрей Бельский, который ранее работал прокурором Калининского района города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии.

Андрей Бельский Chuvprok.gov.ru

Старший советник юстиции Андрей Бельский назначен на должность прокурора Чебоксар на основании приказа генерального прокурора России от 15 октября 2019 года.

Напомним, прокуратура города Чебоксары организована приказом генерального прокурора РФ от 29 марта 2019 года, начала работать 3 июня. В штате — 11 человек. Она надзирает за работой администрации столицы, ряда отделений федеральных структур органов власти, столичных учреждений и организаций.