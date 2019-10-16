Чебоксары, 16 октября 2019, 10:46 — REGNUM У вновь созданной прокуратуры города Чебоксары появился руководитель. Пост занял Андрей Бельский, который ранее работал прокурором Калининского района города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии.
Старший советник юстиции Андрей Бельский назначен на должность прокурора Чебоксар на основании приказа генерального прокурора России от 15 октября 2019 года.
Напомним, прокуратура города Чебоксары организована приказом генерального прокурора РФ от 29 марта 2019 года, начала работать 3 июня. В штате — 11 человек. Она надзирает за работой администрации столицы, ряда отделений федеральных структур органов власти, столичных учреждений и организаций.
Справка ИА REGNUM. Андрей Владимирович Бельский родился в 1969 году в Саратовской области. Отслужив в армии и окончив Саратовскую государственную академию права, был принят на службу в органы прокуратуры Чувашии. Были назначен на должность следователя Шумерлинской межрайонной прокуратуры, затем занимал должности старшего помощника, заместителя Шумерлинского межрайонного прокурора, прокурора Порецкого района, прокурора города Новочебоксарска. С 2015 года работал прокурором Калининского района Чебоксар.