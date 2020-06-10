Москва, , 10:49 — REGNUM Деструктивная деятельность, которую ведёт Запад в отношении России, координируется в том числе Государственным департаментом США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 10 июня.

Он отметил, что западные страны используют определённые методы для «раскачивания» общественно-политической ситуации в РФ. Координируют такие действия Госдеп США, агентство США по международному развитию (USAID), американский Совет по международным отношениям, а также ведущие неправительственные организации этой страны.

В их числе Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт «Открытое общество», известный как Фонд Сороса, и многие другие. Кроме того, задействованы многие неправительственные и международные организации, офисы которых расположены на американской территории и в Западной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев также предупредил об активизации попыток расколоть российское общество. Это происходит в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ, пояснил он.

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