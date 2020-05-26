Биробиджан, , 08:25 — REGNUM Комментируя ситуацию в Еврейской АО, где в сентябре должны пройти выборы губернатора, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе Даниил Ермилов отметил, что врио губернатора Ростислав Гольдштейн сумел удивить многих, стремясь делом доказать, что область вполне может быть самостоятельным субъектом и не нуждается в слиянии с другими регионами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«До того, как стало известно имя врио губернатора в этом субъекте, если честно, было совсем непонятно, кто рискнет возглавить такую «гору проблем». Разговоры о том, что вообще никакого губернатора туда назначать не нужно, что нужно объединить область с более сильным субъектом, велись постоянно, не утихают они и по сей день. Звучали даже предположения о том, что Гольдштейн назначен туда для того, чтобы подготовить слияние ЕАО с другим регионом. Сегодня, внимательно наблюдая за происходящим, начинаешь понимать, что Гольдштейн ни с кем объединять регион не намерен, а намерен его развивать. Как бы тяжело это ни было», — считает Даниил Ермилов.

Изучив ситуацию в Еврейской АО, эксперт отметил, что, помимо борьбы с пандемией коронавируса, отнимающей много времени и сил, власти всерьёз занялись и восстановлением регионального хозяйства, и привлечением денег в область.

Даниил Ермилов «Да, ЕАО нищий регион. Такая слава закрепилась за ним давно. Но сегодня мы там наблюдаем очень позитивные изменения. Гольдштейн использует связи в Совфеде, в Госдуме, чтобы привлекать деньги в регион. Три миллиарда для области он уже выбил, это федеральные деньги, надо ли говорить, что таких вливаний область не видела очень давно. Эти деньги будут потрачены на развитие социальной сферы, на создание точек экономического роста. То, что у него это получается, на мой взгляд, прямое доказательство тому, что ни правительство России, ни президент не имеют планов по упразднению области, что ЕАО планируют развивать, как самостоятельный субъект. Иначе зачем бы туда направлять такие деньги? Например, Гольдштейн вернул в собственность региона часть областной филармонии, которая 20 лет назад была продана коммерсантам из КНР. Сначала там был устроен китайский ресторан, потом помещение просто было брошено и ветшало. А люди, местные жители, переживали из-за этого. А теперь люди видят, что филармония вновь станет филармонией. И таких примеров по области за довольно короткий и очень сложный период — немало».

По мнению политтехнолога, даже тот факт, что Гольдштейн накануне выборов возглавил региональное отделение «Единой России», говорит о том, что он уверен в своих силах и пришёл в регион надолго:

«Думаю, что он сумеет задать, что называется, иной тренд. Просто потому, что люди в ЕАО уже сегодня могут, что называется, «руками потрогать» то, что сделано властью, новым руководителем. Надеюсь, что такие тенденции продолжаться. Наблюдать за ЕАО становится по-настоящему интересно».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне назначения в ЕАО врио губернатора, Даниил Ермилов отмечал, что это крайне запущенный, сложный регион, который способен сломать карьеру любому управленцу.

В 2018 году жители Еврейской АО создали Фонд борьбы с бездействием чиновников, чтобы заставить правительство экс-губернатора Александра Левинталя работать.

12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской АО Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом врио губернатора ЕАО был назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.