Бишкек, , 09:10 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Киргизстанский лидер пожелал главе армянского правительства скорейшего излечения от коронавируса.

Также лидеры двух стран рассмотрели вопросы, касающиеся сотрудничества между Арменией и Киргизией, и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что он сам и вся его семья заразились коронавирусом.

А уже 8 июня глава армянского правительства написал в Facebook о том, что он и члены его семьи сдали тесты на коронавирус. Результаты анализов оказались отрицательными.