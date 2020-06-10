Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Государственный департамент США планирует выделить несколько грантов на обучение и юридическую помощь представителей СМИ в Казахстане, передает 10 июня телеканал RT.

Первый грант размером до $80 тыс. планируется выделить на «юридическую поддержку журналистов в Казахстане». В рамках инициативы журналисты смогут получить юридические консультации, а также защиту в суде.

Второй грант направят на обучение казахстанских журналистов английскому языку. Исполнитель проекта должен организовать обучение продолжительностью не менее шести месяцев в семи городах Казахстана. На эти цели планируется выделить до $200 тыс.

Третий грант размером до $40 тыс. направят на «повышение профессионального уровня и конкурентоспособности СМИ». Участники проекта будут работать над повышением финансовой устойчивости СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США планирует также организовать в Казахстане дистанционные курсы медиаграмотности. Размер гранта составляет $60 тыс.

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