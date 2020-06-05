Москва, , 13:58 — REGNUM Если граждане проголосуют против поправок к Конституции РФ, то они не вступят в силу. Об этом заявил 5 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, какой сценарий развития событий предусмотрен на случай, если граждане выскажутся против изменения основного закона. Песков напомнил, что президент Владимир Путин выразился по этому поводу четко и недвусмысленно.

«Президент чётко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат эти поправки», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что, если поправки не будут поддержаны в ходе всеобщего голосования, их вступления в силу не произойдёт, и глава государства изначально заявил об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщее голосование по поправкам к Конституции назначено в России на 1 июля.