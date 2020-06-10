Тегеран, , 08:22 — REGNUM 9 июня официальный представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что агент ЦРУ и «Моссада» Махмуд Мусави Майд предоставлял спецслужбам разведданные об органах безопасности, в частности вооруженных силах, в результате чего был приговорен к смертной казни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаили отметил, что Мусави Майд раскрыл информацию о местонахождении генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Отвечая на вопрос об освобождении Майкла Уайта и роли судебной власти, он сказал, что освобождение американского гражданина является гуманной мерой, которая была принята в рамках судебного регламента, а также в интересах народа.

«Наша помощь способствовала освобождению иранских граждан из американских тюрем, поэтому судебная власть согласилась освободить американского гражданина по согласованию со всеми ветвями власти в соответствии с экспертными заключениями высшего секретариата Совета национальной безопасности», — отметил Эсмаили.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Уайт выплатил компенсацию истцам, был освобожден «по милости Ислама» и покинул Иран.