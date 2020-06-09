Брюссель, , 17:30 — REGNUM Меры, предпринимаемые Россией для модернизации своего ядерного арсенала, представляют собой новый вызов для НАТО и ставят вопрос о проведении переоценки возможностей Североатлантического альянса в сфере ядерного оружия, заявил директор по ядерной политике альянса Джессика Кокс в материале, опубликованном 9 июня в журнале NATO Review.

По её мнению, с начала 2000-х годов Россия смогла модернизировать до 80% своих стратегических ядерных сил, в то время как США только начали такую модернизацию.

«Поэтому Россия лучше подготовлена к быстрому развертыванию новых стратегических боеголовок на современных межконтинентальных баллистических ракетах, ракетах подводного и воздушного базирования, когда истечёт срок ограничений по новому Договору об СНВ (ДСНВ) от 2010 года. Это особенно важно, если учитывать слабый прогресс в обсуждении нового договора о режиме контроля за стратегическими вооружениями, прежде чем ДСНВ прекратит действие», — заявляет американский дипломат.

По ее словам, создаваемые в России новые ядерные системы «могут использоваться для запугивания, принуждения и ударов по союзникам НАТО, имеющим мало возможностей для предупреждения и ответа».

«Для чего России нужны эти виды вооружений, неясно. Однако для НАТО благоразумно оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем», — заявляет Кокс.

Кроме того, Кокс заявила, что Россия имеет преимущество в тактических ядерных боеголовках, так как якобы располагает от 1500 до 2000 таких боезарядов против 150−200 американских ядерных авиабомб, хранящихся в Европе.

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