Подгорица, , 15:48 — REGNUM «Определенные политические круги, светские или духовные, в Сербии не согласны с тем фактом, что Черногория является независимым и суверенным государством, что она является членом НАТО и прошла долгий путь в переговорах о членстве в Европейском союзе», — заявил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович в интервью сербскому изданию Danas.

Он отметил, что отношения между двумя странами худшие с момента обретения Черногорией независимости в 2006 году. По его словам, эти круги, особенно, не смирились с тем, что Черногория во внутренней и внешней политике ведет себя в первую очередь в соответствии со своими национальными интересами, полагает глава черногорского внешнеполитического ведомства.«Постоянное вмешательство Сербии во внутренние дела Черногории, которое вновь стало очевидным, особенно после принятия закона о свободе вероисповедания, приводит к тому, что наши отношения не такие, какими они должны быть между, как постоянно подчеркивает Сербия, «братскими народами», — сказал Дарманович.«Риторика Сербии свидетельствует о том, что официальный Белград в своих отношениях с Черногорией, по сути, принял платформу националистических кругов как свою собственную», — заявил министр. Он отметил, что Черногория всегда стремилась к добрососедским отношениям с Сербией, как и с другими странами региона. Комментируя заявление сербского патриарха Иринея о том, что план Черногории состоит в том, что через десять лет в нем больше не будет сербов, он сказал, что эти заявления направлены на провоцирование разногласий или даже ненависти среди граждан Черногории.«Черногория является гражданским государством, и претензии об угрозе сербского народа в нашей стране не найдут плодородной почвы и не поставят под угрозу ее стабильность, многонациональность и мультикультурализм, которыми мы очень гордимся», — отметил Дарманович.

Напомним, что среди прочего отношения Сербии и Черногории обострились после того, как Черногория не открыла границу для граждан Сербии, объяснив это эпидемиологической ситуацией в стране.

Также постоянно Белград и Подгорица обмениваются заявлениями об «антисербской» или «античерногорской» линии того или иного государства.