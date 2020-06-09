Додома, , 14:41 — REGNUM Заместитель председателя главной оппозиционной партии Танзании «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA) Тунду Лиссу заявил о намерении баллотироваться на выборах президента страны, которые состоятся в 2020 году. Об этом политик написал на своей официальной странице на Facebook.

«Я хочу сообщить вам, что я официально заявляю о своем намерении баллотироваться на пост президента Объединенной Республики Танзания на выборах, которые состоятся в октябре, я представил генеральному секретарю нашей партии все необходимые для этого документы», — заявил Лиссу.

«Если меня изберут на пост президента, я гарантирую, что мое правительство будет проводить эффективную экономическую политику, сдерживать рост цен на товары в интересах граждан и обеспечивать справедливое налогообложение, которое не будет обременительным для малоимущих семей», — добавил он.

«Если меня изберут на пост президента, … я буду уважать независимость и справедливость судов», — подчеркнул Лиссу.

Он добавил, что объездил весь земной шар, кроме Австралии, и имеет большой политический опыт, а также налаженные связи с рядом стран, которые он пообещал «использовать во благо нации».