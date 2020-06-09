Рим, , 14:16 — REGNUM Предложение одного из лидеров Демократической партии Италии — Лауры Болдрини провести в парламенте Италии во вторник, 9 июня, акт коллективного вставания на колени в память о Джордже Флойде и в знак осуждения всех форм расизма и дискриминации привело к скандалу.

Представитель правой партии «Братья Италии» Джованни Данцелли назвал неуместной эту предложенную либералами «отрежиссированную сцену», заявил, что депутаты как представители народа всегда должны стоять на ногах, а не быть на коленях.

Также Донцелли напомнил либералам, что никто из них не предлагал вставать на колени в знак памяти о 18-летней итальянской девушке, которая в 2019 году была изнасилована и жестоко убита нигерийским мигрантом, или в знак памяти о 33 тысячах погибших из-за эпидемии коронавируса в стране.

Либералы, входящие в состав правящей коалиции, должны заниматься не театральными постановками, а работой над преодолением экономического кризиса в стране, резюмировал депутат.

Либералы, в свою очередь, обвинили правых в «инструментализации» проблемы и отметили, что бороться с расизмом — обязанность каждого.