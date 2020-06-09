Москва, , 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram.

По его словам, недостоверная информация, распространяемая зарубежными источниками, направлена на дискриминацию политики России на ливийском направлении.

Богданов отметил, что эти утверждения основаны на сомнительных источниках, которые поддерживают противников генерала Халифы Хафтара. «Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны», — сказал дипломат.

Напомним, в июне турецкое агентство Anadolu сообщило о якобы присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер». Издание сообщило, что двое граждан России из военной компании якобы заболели коронавирусом. Никаких доказательств предоставлено не было.

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