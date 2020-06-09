Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Служба государственной безопасности 8 июня вызвала главу неправительственной организации «Герати» Зурмуда Курбанова по делу о разжигании вражды между грузинами и азербайджанцами в приграничных районах Нижняя Карталиния и Кахетия. Об этом сообщает агентство Black Sea Press.

«Считаю, что за этим стоит третья сила, которая не желает, чтобы Грузия развивалась и стала региональной силой вместе с Азербайджаном», — заявил Курбанов журналистам после того, как вышел от следователя.

Он добавил, что дал подписку о неразглашении, а потому не может сообщить подробности опроса.

Напомним, в СГБ Грузии дело о разжигании межэтнической розни возбудили 30 мая. Ранее по этому делу опросили лидера движения «Сила в единстве» Давида Кацараву и председателя Высшего духовного управления мусульман Грузии шейха Миртага Асадова.

В СМИ отмечают, что это началось после реставрации в Марнеули памятника родившемуся в этом районе азербайджанскому писателю и активному политическому деятелю во время становления СССР Нариману Нариманову. Представители духовенства и местные ультранационалисты выступили с критикой этого поступка.

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