Москва, , 16:44 — REGNUM Банковские круги США лоббируют кандидата в президенты США Джо Байдена от Демократической партии, но его приход к власти не избавит американскую элиту от политических и экономических проблем. Об этом 8 июня заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Их задача состоит не в том, чтобы сегодня прийти к власти. Они не могут сказать: вот мы сейчас выиграем и Байден вернёт всё назад. Потому что экономический кризис всё равно будет. Это результаты деятельности предыдущих десятилетий», — заявил Хазин.

«Мы исследовали межотраслевой баланс с 1998 года — уже тогда структурные искажения американской экономики были масштабнее 1929 года. То есть кризис будет не просто сильным, он будет сильнее чем тот, который был перед Великой депрессией. И банкиры отвечать за это перед американским обществом совершенно не хотят», — подчеркнул он.