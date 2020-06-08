Иерусалим, , 18:36 — REGNUM Депутат израильского парламента Боаз Топоровски внес предложение по проблеме собачьих экскрементов, обещающее стать радикальным способом победить беспечность собаковладельцев, сообщают «Вести» (Израиль).

Идея, предложенная депутатом Топоровски, проста и инновационна одновременно, вполне достойна стать образцом для решений более сложных проблем непростого XXI века. Если идея пойдет в практику, то каждому владельцу собаки будет предложено сдать образец ДНК своего питомца. После чего кучка на асфальте перестанет быть безымянной, а приобретет точные признаки принадлежности, по которым соответствующее ведомство выпишет штраф.