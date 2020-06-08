Ново-Огарево, Московская область, , 15:10 — REGNUM Предлагаемые поправки к Конституции России, относящиеся к социальной сфере, направлены на заботу о нуждающихся в помощи и рассчитаны на годы вперёд. Об этом заявил 8 июня президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками в режиме видеоконференции.

Он отметил, что сострадание, взаимопомощь и милосердие являются ценностями, сформированными российской историей. Закономерно, что социальной справедливости уделено внимание в поправках.

Предложенные изменения закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки, например, они касаются индексации пенсий и пособий, минимального размера оплаты труда. Речь идёт о нормах прямого действия, которые должны работать на годы вперёд.

Путин подчеркнул, что нуждающиеся в помощи должны быть окружены особой заботой и вниманием, а также получать необходимую, достаточную поддержку.

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