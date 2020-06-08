8 Июня
 
14:09

Поправки в Конституцию закрепят непреложные ценности граждан России — Путин

Базовые принципы социальной справедливости будут заложены в Основной закон благодаря поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

«Мы прошли и ещё проходим через суровые испытания. И выдержали их потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — заявил Путин.

14:09

От налога на доходы физических лиц освобождаются все граждане, которые берут под опеку пожилых людей — Путин. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

14:08

КНО получили ряд льгот и преференций, предусмотренных для малого и среднего бизнеса.

14:07

Социальные работники и волонтёры во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, и других людей.

14:06

В период эпидемии был принят ряд дополнительных мер поддержки специалистов, работающих в сфере социальной защиты — Путин.

14:06

Такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека — Путин.

14:05

Закономерно, что вопросам социальной справедливости уделено большое внимание в поправках к Конституции — Путин.

14:04

Когда пришла беда, многие постарались уберечь стариков и маломобильных граждан. Может быть и не всё получилось, но они очень старались низкий поклон.

14:04

«Горе до слёз»: как оказывают помощь пожилым людям в период пандемии

«Горе до слёз»: как оказывают помощь пожилым людям в период пандемии.

14:03

Владимир Путин по благодарил всех, кто помогает, за их титанический труд.

14:02

Благородную миссию социального попечительства достойно и самоотверженно выполняют общественные организации — Путин.

14:02

Более трёх веков назад было положено начало системы государственной защиты у нас в стране — Путин.

14:01

14:01

Владимир Путин начал встречу.