В России сегодня, 8 июня, отмечается День социального работника. В связи с эпидемией коронавируса многие общественники и добровольцы примерили на себя эту роль, оказав неоценимую помощь и поддержку маломобильным гражданам и старикам. А в некоторых случаях — в прямом смысле слова спасли людям жизнь.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу с социальными работниками госучреждений и НКО, отмечающими в этот день свой профессиональный праздник. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.