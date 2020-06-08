Поправки в Конституцию закрепят непреложные ценности граждан России — Путин
Базовые принципы социальной справедливости будут заложены в Основной закон благодаря поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.
«Мы прошли и ещё проходим через суровые испытания. И выдержали их потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — заявил Путин.
От налога на доходы физических лиц освобождаются все граждане, которые берут под опеку пожилых людей — Путин. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.
КНО получили ряд льгот и преференций, предусмотренных для малого и среднего бизнеса.
Социальные работники и волонтёры во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, и других людей.
В период эпидемии был принят ряд дополнительных мер поддержки специалистов, работающих в сфере социальной защиты — Путин.
Такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека — Путин.
Закономерно, что вопросам социальной справедливости уделено большое внимание в поправках к Конституции — Путин.
Когда пришла беда, многие постарались уберечь стариков и маломобильных граждан. Может быть и не всё получилось, но они очень старались низкий поклон.
«Горе до слёз»: как оказывают помощь пожилым людям в период пандемии
«Горе до слёз»: как оказывают помощь пожилым людям в период пандемии.
Владимир Путин по благодарил всех, кто помогает, за их титанический труд.
Благородную миссию социального попечительства достойно и самоотверженно выполняют общественные организации — Путин.
Более трёх веков назад было положено начало системы государственной защиты у нас в стране — Путин.
Владимир Путин начал встречу.