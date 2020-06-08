Найроби, , 14:10 — REGNUM Два пограничных пункта на границе Кении и Танзании — Наманга и Холили были закрыты, что вызвало напряженность во взаимоотношениях двух стран. Об этом передает RFI Kiswahili.

Губернатор области Лонгидо Фрэнк Мваисумбе подтвердил факт закрытия пункта Наманга со стороны Танзании. По его словам, это было сделано в ответ на предположительные притеснения танзанийских дальнобойщиков сотрудниками служб безопасности Кении.

Танзанийские дальнобойщики сообщали, что их отказывались пропускать на кенийскую сторону, несмотря на то, что у них были справки об отрицательном результате тестов на наличие коронавируса и не было симптомов респираторного заболевания. Данная ситуация вызывает напряженность в отношениях между двумя странами, отмечают репортеры.

«Мы не получаем оперативной информации о происходящем в Наманге, однако сейчас известно, что около 500 фур были вынуждены остановиться в районах Аруша, Лонгидо и Наманга», — заявил Мваисумбе.

Ранее министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве сообщил, что в правительстве обеспокоены ситуацией на границе с Танзанией, добавив, что поступает информация о том, что многие дальнобойщики не следуют предписаниям и подделывают документы о тестах.

«Требуемые справки должны быть из лабораторий, которые сертифицированы ВОЗ», — подчеркнул Кагве.