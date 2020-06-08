Москва, , 13:39 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ожидает негативного сценария в США.

«В США верхи не могут, а низы не хотят. Доигрались, началась революция», — отметил Жириновский в соцсетях.

Демократы проиграли всё, и поэтому всё время мешали президенту США Дональду Трампу управлять Америкой, рассуждает он.

«Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку. Но после шума наступает тишина. Кладбищенская…», — указал Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший офицер полиции Дерек Чавен из города Миннеаполис (США) предстанет перед судом 8 июня по обвинению в применении удушающего приема во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, от которого он умер. Смерть Флойда вызвала широкий общественный резонанс, в США прошли митинги, начались грабежи.