Москва, , 13:22 — REGNUM Список глав государств, которые подтвердили своё участие в параде Победы в Москве 24 июня, будет готов в ближайшие дни. Об этом сообщил 8 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле на днях консолидируют список лидеров, которые будут присутствовать на военном параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Кремля заверил, что представит список представителям СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пригласил на парад Победы в Москве лидеров ряда стран. Торжественное мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Своё участие подтвердил, в частности, сербский президент Александр Вучич.

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