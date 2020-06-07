Чикаго, США, , 22:24 — REGNUM В американском городе Чикаго (штат Иллинойс) отменили комендантский час, введенный в связи с беспорядками после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 7 июня сообщила мэр Чикаго Лори Лайтфут на странице в соцсети Twitter.

«Комендантский час (в городе) отменен, — написала градоначальник. — Это решение вступает в силу немедленно».

Лайтфут также добавила, что за готовность к сотрудничеству в преодолении этого сложного периода времени она благодарна жителям города.

Напомним, 7 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что в одном из крупнейших городов США решили не продлевать срок действия комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировало массовые беспорядки в США. В преступлении подозреваются представители полиции.

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