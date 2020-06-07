Москва, , 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации. Об этом 7 июня скандальный оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Навального, ответчиком по делу также является юрист Любовь Соболь и редакция портала Znak.

По предварительным данным суть претензий пока неизвестна, московский арбитражный суд пока не отреагировал на исковое заявление, так как оно не содержит всех необходимых данных об ответчиках.