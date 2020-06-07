Лондон, , 15:56 — REGNUM Бывший офицер ГРУ России Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией переехали для проживания в Новую Зеландию. Об этом 7 июня сообщает газета Sunday Times, со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, перед этим Сергей и Юлия свыше одного года провели на конспиративной квартире британской разведки MI6, а один из источников рассказал изданию, что экс-офицер ГРУ с дочерью получили новые имена и меры поддержки для того, чтобы «чтобы начать новую жизнь».

Отметим, Великобритания изобрела в 2018 году так называемое дело Скрипалей. Эта информационная кампания была раздута до крупного международного скандала. При этом доказать, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были с подачи Москвы отравлены так называемым «Новичком», британцы до сих пор не смогли.