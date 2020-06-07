Бразилиа, , 06:21 — REGNUM Число жертв новой коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 35 930, увеличившись за сутки на 904, сообщает пресс-служба минздрава страны.

По состоянию на вечер субботы, 6 июня, число новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 составило 672,8 тысяч, суточный прирост — 27 075 (4,2%) инфицированных. Более 277 тысяч человек на текущий момент выздоровели.

Напомним, Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19. На первом месте находятся США с почти двумя миллионами заболевших. В первую пятерку стран входят также Россия (458 тыс.), Великобритания (286 тыс.) и Индия, в которой число вновь выявленных инфицированных новым коронавирусом ежедневно увеличивается на несколько сотен человек.