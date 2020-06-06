Доха, , 07:16 — REGNUM Новая инициатива по урегулированию конфликта между Катаром и соседними странами, а также и снятие блокады с эмирата, обсуждается странами Персидского залива, сообщил глава МВД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани 5 июня в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, что катарские власти отмечают положительную динамику и надеются на успешную реализацию инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая власти Катара заявили, что не планируют выходить из совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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