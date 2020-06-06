Тегеран, , 09:57 — REGNUM 4 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании упомянул о возвращении ранее осуждённого иранского ученого в Иран, заявив, что иранские заключённые в США должны вернуться на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 июня.

«Рад, что доктор Маджид Тахери и профессор Уайт скоро присоединятся к своим семьям», — написал Зариф в своем Твиттере. «Профессор Сирус Асгари счастливо воссоединился со своей семьей на свадьбе. Такое может произойти со всеми заключенными», — добавил он.

Ранее Зариф заявил, что обмен заключёнными между Ираном и США не должен создать никаких проблем и нет необходимости проводить какие-либо переговоры, добавив, что обмен будет осуществляться при посредничестве Секции интересов США в Тегеране.

Ранее иранский ученый Сирус Асгари, арестованный американским иммиграционным и Таможенным Управлением (ICE), был освобожден благодаря усилиям министерства иностранных дел Ирана и вернулся на родину. 59-летний доктор Асгари был взят под стражу в Соединенных Штатах в ноябре 2019 года по обвинению в обходе торговых санкций США.