Штат Калифорния, США, , 03:13 — REGNUM Прекратить обучение полицейских штата удушающим захватам приказал губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом. Об этом 5 июня сообщает Associated Press (АР).

По информации агентства, в пятницу Ньюсом приказал комиссии по разработке стандартов и обучению полицейских убрать из программ тренировок обучение удушающему захвату, который воздействуя на сонную артерию может привести к смерти задерживаемого.

«Мы обучаем удушающим приёмам, которые подвергают опасности жизни людей», — сказал Ньюсом. По его словам «этому больше нет места в практике и полицейской деятельности 21-го века».

Также Ньюсон заявил о намерении добиться принятия законов, устанавливающих стандарты применения силы полицейскими во время массовых протестов.

«Протестующие имеют право делать это мирно, не подвергаясь аресту, отравлению слезоточивым газом или обстрелу резиновыми пулями», — цитирует агентство губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, городской совет Миннеаполиса (штат Миннесота, США) 5 июня единогласно принял решение, запрещающее применение сотрудниками полиции удушающих приёмов и средств при задержании.

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