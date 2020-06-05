Москва, , 23:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами. Указ главы государства опубликован сегодня, 5 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента сказано, что отныне спецсигналы могут быть установлены на служебные автомобили Федеральной службы исполнения наказания и Федеральной службы судебных приставов. Ранее автомобили ФСИН и ФССП не оборудовались спецсигналами при соответствующей цветовой маркировке автомобилей.

Стоит отметить, что власти в 2010 году начали жестко регулировать установку спецсигналов на автомобили.