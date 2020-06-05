Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Следов иностранного вмешательства, в том числе России в протесты на территории США не обнаружила компания Facebook. Об этом 5 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы отдела политики кибербезопасности Натаниела Глейхера.

Глейхер подтвердил, что до настоящего времени не было обнаружено никаких свидетельств иностранного вмешательства, либо скоординированных действий с территории других стран по отношению к массовым протестам в США.

Глейхер предостерёг от преждевременных выводов по поводу иностранного вмешательства, не основанных на очевидных свидетельствах этого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении бывшего советника президента США Барака Обамы по национальной безопасности, бывшего постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Сьюзен Райс о разжигании Россией расовых протестов в США.

Заявление об иностранном вмешательстве во внутреннюю политику США и в частности, в протесты, возникшие после убийства чернокожего Джорджа Флойда, сделал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр, не уточняя, о каких странах идёт речь.

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