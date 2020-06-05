Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ещё раз выдвинула требование к президенту Дональду Трампу о выводе из столицы силовиков федерального подчинения.

Об этом она сообщила 5 июня на своей странице в Twitter.

«Я требую, чтобы Дональд Трамп покончил с экстраординарным присутствием в нашем городе федеральных правоохранителей и военных», — написала Боузер.

К этому требованию она приложила составленное ещё 4 июня письмо, в котором она сообщает Трампу об окончании режима комендантского часа, отсутствии арестов и каких-либо причин нахождения в городе военных.

При этом она подчеркнула, что присутствие федеральных силовиков без знаков различия является угрозой безопасности города и провокацией нового всплеска акций протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки происходили в Вашингтоне в последние дни мая, протестующие были разогнаны.

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