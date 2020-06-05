Берн, , 20:13 — REGNUM Борьба с коронавирусом завершится, когда исчезнет вирус, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Маргарет Харрис. Об этом сообщает 5 июня CNN.

«Когда карантины ослабевают, когда социальные дистанцирующие меры ослабевают, люди иногда интерпретируют это как «хорошо, всё кончено», — сказала она. Однако, как говорит Харрис, борьба с коронавирусом не будет закончена «до тех пор, пока в мире не останется ни одного вируса».

Выступая на брифинге для прессы в Женеве, она подтвердила, что были «всплески» вируса в странах, которые смягчили меры, но уточнила, что «не говорит конкретно о Европе» и что ВОЗ постоянно подтверждает, что страны, ослабляющие меры, должны делать это постепенно и осторожно.